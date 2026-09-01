Il Lecce ha incontrato un collaboratore di Mendes per Tiago Gabriel. Ma più verso il Fulham che il Milan

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Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono bollenti queste ore in casa Lecce per la cessione di Tiago Gabriel.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono bollenti queste ore in casa Lecce. Nelle ultime ore, infatti, "i giallorossi hanno incontrato Ruben Saavedra, collaboratore di Jorge Mendes, che assiste Tiago Gabriel e continua a lavorare per permettere al giovane difensore di fare il salto di qualità. Resiste la pista-Fulham, sullo sfondo – ma molto defilato – il Milan. Il club pugliese punta a incassare dall’operazione non meno di 25 milioni e sarebbe pronto a reinvestirne subito buona parte sul classe 2007 Oumar Camara. Esterno d’attacco, scuola Psg, potrebbe lasciare il Vitoria Guimaraes per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni".

TIAGO GABRIEL VERSO LA CESSIONE

Il direttore sportivo del club salentino Stefano Trinchera che una quindicina di giorni fa ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Geubbels una quindicina di giorni fa: "Ha dimostrato il suo potenziale e su di lui ci sono diverse squadre, anche e soprattutto di calcio internazionale ed europee. Ci sono state numerose manifestazioni d'interesse ma ancora nessuna trattativa, tuttavia non escludo che ci siano le condizioni perché queste possano essere intavolate a breve. Questa società però ha tutto per farsi trovare pronta e rimpiazzarlo prontamente, sappiamo come muoverci"