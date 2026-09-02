Tomori reintegrato, Amorim 6 giorni fa diceva: "Alcuni giocatori se non lasceranno il club, non faranno parte della squadra"

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Così Ruben Amorim parlava solamente 6 giorni fa dei giocatori del Milan in esubero che potevano rimanere in rossonero a fine mercato

La vera sorpresa dell'ultimo giorno di calciomercato del Milan non è arrivata da un nuovo acquisto, nè da una cessione, bensì da un calciatore che non si è riusciti a vendere. Si tratta di Fikayo Tomori che, dopo non essere riuscito a trovare una sistemazione, ha ricevuto la chiamata di Ruben Amorim che gli comunicava il reintegro nella rosa. Una scelta totalmente inaspettata visto come si era comportato il club nei confronti dei calciatori considerati in esubero - di cui anche l'inglese faceva parte - e visto che lo stesso Amorim 6 giorni fa nella conferenza di vigilia di Milan-Venezia aveva chiuso preventivamente le porte a questi calciatori in caso di permanenza a fine mercato. Così non è stato.

COSA DICEVA AMORIM 6 GIORNI FA SUI GIOCATORI IN ESUBERO

Così Ruben Amorim parlava sei giorni fa rispetto all'eventuale permanenza al Milan dei calciatori considerati fuori dal progetto rossonero: "Alcuni giocatori, anche se non lasceranno il club, non faranno parte della squadra. Non è perchè non siano migliori giocatori di altri, sono veramente ottimi giocatori e davvero dei bravi ragazzi, ma è impossibile allenarsi durante la settimana con 27 giocatori. Nessuno riesce a prepararsi al meglio, nessuno è soddisfatto. Dunque ci sono alcuni giocatori che se rimarranno non saranno parte della squadra"