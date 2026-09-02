Finito il mercato si pensa solo al campo: oggi giornata di riposo a Milanello
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Oggi a Milanello non ci sarà l’allenamento della squadra perché Amorim ha concesso il giorno di riposo ai suoi ragazzi.
Ieri sera è ufficialmente terminato il calciomercato estivo della stagione 2025/2026. Tante le operazioni effettuate dal Milan tra ingressi e cessioni, che hanno di fatto completato la rosa per la stagione appena avviata. Riportando il focus sul campo, i rossoneri questo weekend, domenica 6 settembre alle ore 20:45 saranno ospiti della Juventus all'Alianz Stadium per il match valido la terza giornata di Serie A.
Dopo le due vittorie per entrambe le squadre, Torino e Venezia per il Milan e Frosinone e Parma per la Juventus, le due squadre si presentano a questo big match a punteggio pieno. In vista della partita, oggi a Milanello non ci sarà nessun allenamento della squadra visto il giorno di riposo concesso da Amorim ai suoi ragazzi.
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