Calciomercato Milan, tutte le operazioni in entrata: si tocca quota 125 milioni di euro spesi
Ieri sera, alle ore 20:00 in punto, è ufficialmente terminata la sessione estiva di calciomercato della stagione 2025/2026. Nonostante questo, in alcuni paesi la finestra è ancora aperta dunque, al contrario degli acquisti che non potranno più essere fatti dalle squadre italiane, per le cessioni invece ci potrebbe essere ancora qualche novità. Di seguito tutti gli acqusiti della sessione estiva dei rossoneri.
ACQUISTI MILAN
Andrej Kostic (attaccante, Partizan Belgrado), a titolo definitivo - 3.5 milioni di euro + 4.5 di bonus
Gonçalo Ramos (attaccante, PSG), titolo definitivo - 74 milioni di euro + bonus
Aurelien Guernier (esterno, Birmingham City), a parametro zero
Mario Gila (difensore, Lazio), a titolo definitivo - 25 milioni di euro + 5 di bonus
Luka Modric (centrocampista), rinnovo di contratto
Sankhoun Diawara (difensore, Troyes) a titolo definitivo - 3 milioni di euro
Diego Moreira (centrocampista, Strasburgo) a titolo definitivo - 45 milioni di euro + 20 di bonus
Omari Hutchinson (attaccante, Nottingham Forest) prestito con diritto di riscatto - 4 milioni di euro per il prestito, 50 milioni per il riscatto
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