Calciomercato Milan, tutte le operazioni in entrata: si tocca quota 125 milioni di euro spesi

Calciomercato Milan, tutte le operazioni in entrata: si tocca quota 125 milioni di euro spesiMilanNews.it
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Oggi alle 07:12News
di Andrea La Manna
Terminato ufficialmente il calciomercato estivo della stagione 2025/2026, queste sono tutte le operazioni in entrata del Milan.

Ieri sera, alle ore 20:00 in punto, è ufficialmente terminata la sessione estiva di calciomercato della stagione 2025/2026. Nonostante questo, in alcuni paesi la finestra è ancora aperta dunque, al contrario degli acquisti che non potranno più essere fatti dalle squadre italiane, per le cessioni invece ci potrebbe essere ancora qualche novità. Di seguito tutti gli acqusiti della sessione estiva dei rossoneri.

ACQUISTI MILAN

Andrej Kostic (attaccante, Partizan Belgrado), a titolo definitivo - 3.5 milioni di euro + 4.5 di bonus

Gonçalo Ramos (attaccante, PSG), titolo definitivo - 74 milioni di euro + bonus

Aurelien Guernier (esterno, Birmingham City), a parametro zero  

Mario Gila (difensore, Lazio), a titolo definitivo - 25 milioni di euro + 5 di bonus

Luka Modric (centrocampista), rinnovo di contratto

Sankhoun Diawara (difensore, Troyes) a titolo definitivo - 3 milioni di euro 

Diego Moreira (centrocampista, Strasburgo) a titolo definitivo - 45 milioni di euro + 20 di bonus

Omari Hutchinson (attaccante, Nottingham Forest) prestito con diritto di riscatto - 4 milioni di euro per il prestito, 50 milioni per il riscatto