Quattro gare per il Milan a settembre: il calendario completo
Inizia il mese di settembre e si entra nel vivo. In programma per il Milan per quattro partite, quattro di campionato e l'esordio in Europa League con il Benfica. La fine del mese e l'inizio di quello di ottobre saranno invece caratterizzati dalla pausa per le Nazionali. Il Milan giocherà due gare in trasferta e le successive due in casa. Di seguito il programma con date, orari e assegnazioni televisive ufficiali.
MILAN, IL CALENDARIO DI SETTEMBRE
3ª giornata Serie A Enilive, Juventus-Milan, domenica 6 settembre alle 20.45 (DAZN) - Allianz Stadium, Torino
4ª giornata Serie A Enilive, Lazio-Milan, sabato 12 settembre alle 18.00 (DAZN) - Stadio Olimpico, Roma
1ª giornata League Phase Europa League, Milan-Benfica, mercoledì 16 settembre alle 21.00 (Sky/NOW) - San Siro
5ª giornata Serie A Enilive, Milan-Lecce, domenica 20 settembre alle 20.45 (DAZN) - San Siro
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