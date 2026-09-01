Marinozzi: "Con una squadra ancora più propositiva, Rabiot farà gol e migliorerà il suo record"

vedi letture

Andrea Marinozzi, giornalista di Dazn e di Cronache di Spogliatoio, si è così espresso sul suo canale Youtube sul Milan.

Andrea Marinozzi, giornalista di Dazn e di Cronache di Spogliatoio, si è così espresso sul suo canale Youtube sul Milan: "A me il Milan piace. Può gestire bene il doppio impegno facendo ruotare le alternative: ragazzi come Musah o Jashari, che abbiamo visto nella prima gara contro il Torino, metteranno minuti da parte anche in Europa League, non solo in campionato. Modric potrà giocare solo in campionato senza problemi il giovedì, lasciando spazio agli altri a livello europeo. Rabiot farà gol, continuerà a segnare. Con una squadra ancora più propositiva migliorerà, a mio avviso, il suo bottino di reti, un po' come ha fatto nell'ultimo anno a Marsiglia. Lo scorso anno ha fatto un ottimo campionato.

Un aspetto su cui il Milan e Amorim dovranno lavorare è la gestione dei blocchi bassi. Nel nostro campionato succede spesso: quando salta la prima pressione della squadra avversaria o questa decide di non pressare con continuità, ci si abbassa nella propria metà campo. Si crea poco spazio, quindi servono idee, serve una buona circolazione di palla e uno sviluppo qualitativo nella fase offensiva. Questo, secondo me, è l'aspetto che può creare maggiori problemi a un nuovo allenatore in Italia. Deve migliorare anche sulle palle inattive, come ha ammesso lui stesso.

A proposito, mi piace tantissimo sentir parlare Amorim di calcio, perché parla davvero di calcio. Spero che riesca in brevissimo tempo a esprimersi anche nella nostra lingua, ma credo proprio di sì, visto che capisce già le domande in italiano. Mi piace questo suo modo di trattare il pallone, mi piace Amorim. L'ho già detto: a Lisbona mi ha fatto vedere tante cose belle e spero che possa farlo anche al Milan".