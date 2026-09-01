Ordine sicuro: “Per fare tutto quello che c’era da fare servivano 300 milioni. E la presenza costante di Cardinale a Milanello…”
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Franco Ordine, noto giornalista, ha commentato il mercato del Milan e la vicinanza di Cardinale ad Amorim e alla squadra.
Durante la puntata in onda di QSVS, su Telelombardia, il noto giornalista Franco Ordine si è espresso sul mercato rossonero e sul fatto che alla fine, Cardinale abbia aiutato Amorim nella costruzione della rosa e lo stia continuando ad aiutare con la presenza regolare a Milanello. Queste le sue parole.
Amorim alla fine è stato lasciato da solo da Cardinale sul mercato? "No, Amorim non è stato lasciato solo da Cardinale perché è tutti i giorni a Milanello. Per fare tutto quello che il Milan avrebbe dovuto fare per completare la rosa dovevi spendere 300 milioni. De Winter nelle coppie di Amorim è centrale, non è la riserva di Gila".
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