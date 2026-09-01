Leao-mania a Istanbul: vendute 50.000 maglie in tre giorni

vedi letture

Rafael Leao è stato accolto in pompa magna dai tifosi del Galatasaray: già vendute 50.000 maglie dell'ex calciatore rossonero

Dopo un'attesa durata per tutta l'estate e un'incertezza che non ha mai smesso di aleggiare su Milanello, Rafael Leao ha accettato la proposta del Galtasaray e si è trasferito a Istanbul dopo sette anni di Milan. L'ufficialità è arrivata il 30 agosto ma il portoghese già sabato 29 è arrivato nella città turca e ha sperimentato la calda accoglienza del tifo del Gala: prima 500 tifosi all'areoporto e poi lo stadio pieno alla sera dopo la gara di campionato che Osimhen e compagni hanno vinto.

Un'accoglienza in pompa magna e in grande stile per Rafael Leao che è stato assalito dall'entusiasmo dei tifosi turchi in macchina nel suo spostamento dall'areoporto al centro di allenamento del Gala, come documentato da diversi video divenuti virali. Una passione e una gioia che si possono misurare anche con i dati di vendita delle magliette numero 27 di Leao: secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, nei primi tre giorni sonon state vendute 50.000 maglie nuove di Leao.