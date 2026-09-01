Sabatini: "Questo grande Milan da Scudetto dell'anno scorso non c'era, altrimenti non avrebbero venduto mezza squadra titolare"

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Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso su Radio Sportiva sulla costruzione della squadra del Milan di Ruben Amorim.

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso su Radio Sportiva sulla costruzione della squadra del Milan di Amorim, a cominciare dall'ultimo acquisto Hutchinson: "In certe situazioni uno deve fidarsi di chi l'ha visto più spesso: io non lo conosco e, per quel poco che l'ho visto, mi sembra un giocatore in chiaroscuro, un talento che non è mai sbocciato del tutto. Poi ho sentito Massimo Marianella, che la Premier League l'ha seguita molto più di me, e ha detto che invece è un acquisto molto interessante; quindi sono curioso anch'io di vederlo in campo".

SABATINI SU JUVENTUS-MILAN

"Come finirà Juventus-Milan? Non lo so, e qui non è un commento, è un pronostico quello che mi viene chiesto. Sicuramente il Milan farà meglio dell'anno scorso, perché la squadra è superiore rispetto a quella della passata stagione. Come finirà la partita non lo so, però il mercato del Milan induce a due riflessioni. La prima: hanno individuato il centravanti e il difensore perché ce n'era effettivamente bisogno, e hanno preso due top come Gonçalo Ramos e Gila. La seconda: questo grande Milan da Scudetto dell'anno scorso non c'era, altrimenti non avrebbero venduto mezza squadra titolare, finendo addirittura per mettere alcuni giocatori fuori rosa, dai. Il valore del Milan dell'anno scorso è stato deludente per il quinto posto finale, ma assolutamente illusorio se si guarda al percorso fatto durante la stagione".