Hutchinson: "Spero di fare bene al Milan, di segnare e di esultare con una capriola all'indietro"

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Il nuovo giocatore del Milan Omari Hutchinson, da poco ufficializzato come rinforzo rossonero per questa sessione di mercato estiva, è intervenuto così ai canali ufficiali del club rossonero. Il talento anglo-giamaicano arriva in Italia e quindi in Serie A in prestito con diritto riscatto dal Nottingham Forest. Non fortunatissima la sua recente esperienza in Premier League. Di seguito, questo un interessante estratto di quanto raccontato da Hutchinson alla sua prima intervista da giocatore rossonero:

Le carattetistiche e l'esultanza

"Mi piace avere il pallone e arrivare in porta il prima possibile, oltre a far divertire i tifosi. Spero di fare bene al Milan, di segnare e di esultare con una capriola all'indietro".

Kobe Bryant come idolo

"Ho lo sfondo del cellucare di Kobe Bryant, è una mia fonte di ispirazione. Guardo i suoi video su Tik Tok e le sue interviste su Youtube cercando di mettere in pratica ciò che diceva e i suoi insegnamenti".