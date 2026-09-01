Ravezzani: "Woltemade poteva essere una soluzione per il Milan"

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Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan giunto alle ultime ore.

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan: "Il Milan ha fatto delle cose strategicamente diverse da quelle della Juventus. Il Milan ha detto: 'Io prendo due calciatori importanti e testati nei due ruoli più deboli'. Prendo Gila, che è un ottimo difensore, e poi investo molto su un centravanti potenzialmente importante e di caratura internazionale come Goncalo Ramos. Poi il mercato del Milan è diventato un pochino più confuso. Adesso è arrivato Hutchinson in prestito, che non si capisce bene a cosa serva. Ha speso molti soldi per Moreira: anche qui stiamo parlando di un attaccante/centrocampista sulla fascia sinistra che ha delle potenzialità, ma insomma, è stato pagato una cifra rilevante rispetto al suo storico, e qui sicuramente la regia di Mendes e Amorim ha avuto un peso determinante.

Rimangono, secondo me, nel Milan ancora due situazioni da chiarire. La prima è un centravanti che possa essere abbastanza affidabile: ecco, un Woltemdade come quello preso dalla Juventus poteva essere una soluzione per il Milan nel caso in cui il titolare avesse un raffreddore e Camarda non si dimostrasse ancora pronto. Manca questo centravanti, e ci sono poche ore per risolvere il problema; poi certamente manca anche un difensore di complemento in più. Su queste due piste dovrà muoversi il Milan nelle ultime ore di mercato, e farà bene a farlo con una certa attenzione, perché l'assenza di un'alternativa in attacco e di una affidabile in difesa potrebbe essere il vero punto debole della formazione di Amorim in prospettiva di una stagione così lunga e complicata".