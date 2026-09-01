Biasin sulla rosa del Milan: "Continuo a pensare che un'alternativa a Goncalo Ramos sarebbe servita"

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Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso a RadioSportiva sul calciomercato del Milan di Amorim e su Omari Hutchinson.

Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso a RadioSportiva sul calciomercato del Milan e su Omari Hutchinson: "Credo che, nell'ottica di un modulo che stiamo imparando a conoscere, quello con i due centrocampisti centrali, il Milan abbia bisogno di più alternative e che quindi anch'io mi immagino Hutchinson più in quella zona del campo. Fermo restando che ha anche attitudini più smaccatamente offensive, penso possa essere un discreto jolly lì.

Mi sembra che i ruoli lì davanti siano tutti più o meno al completo in questo momento, anche se non è ancora arrivato un vero e proprio vice Gonçalo Ramos. È vero che c'è Camarda, ed è vero che Amorim è stato molto chiaro in conferenza prima della partita con il Venezia, ma continuo a pensare che un'alternativa lì davanti serva ancora. Non so se ce l'abbiano in mente da qui alla chiusura del mercato, però per completare la rosa forse lì serve ancora qualcuno. Con Hutchinson, invece, a centrocampo, penso che a questo punto completi tutte le posizioni. Insomma, a questo punto Amorim ha la sua rosa. Per tanti anni il Milan ha fatto fatica a trovare il suo bomber là davanti. Quest'anno poi vedremo cosa farà, ma intanto quella cosa lì l'ha fatta subito: il primo giorno di mercato si è preso il 9. Lo ha pagato tanto, d'accordo, ma ce l'ha. È una cosa che hanno fatto bene".