Roma, Gasperini: "L'Inter ha un rettilineo di vantaggio su tutti. Poi ci sono le big: Napoli, Juve, Milan"

vedi letture

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha risposto alle domande dei cronisti di DAZN al termine del netto 4-0 inflitto al Lecce.

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha risposto alle domande dei cronisti di DAZN al termine del netto 4-0 inflitto al Lecce al Via del Mare, valevole per la seconda giornata di Serie A.

L'ha fatta sorridere di più Malen o il fatto che mancano 23 ore alla fine del mercato?

"No, non so niente, lo devo ancora chiamare. Sono venuto qua direttamente, quindi ne sapete sicuramente di più voi. No, no, mi fa sorridere sicuramente di più Malen e così tutta la squadra. La continuità di Dybala, il primo gol di Mora, un ragazzino straordinario, la prestazione di Soulé lì davanti. Insomma, cerchiamo di avere un numero competitivo. È chiaro che se avessimo sempre Dybala e Malen in queste condizioni sarebbe tutto più facile, però sappiamo anche che non può essere così".

I tifosi dicono che la Roma è l'anti-Inter per lo scudetto.

"Ma è giusto che i tifosi siano felici di queste due vittorie, di questo inizio in campionato. Per la lotta allo scudetto, io ho sempre detto che l'Inter ha un rettilineo di vantaggio su tutti. Poi ci sono squadre che si stanno attrezzando in un modo notevole, se volete anche più di noi per certi aspetti. Tra tutte, il Como sicuramente è una squadra che non è più da considerare una sorpresa, ma è assolutamente di grande valore. Poi ci sono le big: Napoli, Juve, Milan, che queste ci sono sempre. Noi dobbiamo guardare la nostra strada, il nostro percorso. In questo momento essere felici delle nostre prestazioni e cercare di migliorarci il più possibile".