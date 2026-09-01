Konè vicino al Chelsea: la Roma pensa a Fofana, Hojbjerg o Mandela Keita
La notizia della mattinata è Manu Konè vicino al Chelsea: accordo tra il club inglese e la Roma, riportato da Gianluca Di Marzio, per poco meno di 61 milioni di euro. In cambio dovrebbe arrivare in giallorosso anche Gittens. Ma non è l'unico colpo che i giallorossi faranno per coprirsi a centrocampo. Infatti, come continua Di Marzio, la dirigenza capitolina sta già pensando a come sostituire Konè in queste ultime ore di mercato: tra i papabili spunta Youssouf Fofana del Milan ma anche Pierre-Emile Hojbjerg del Marsiglia.
Secondo la Gazzetta dello Sport in lizza per Gasperini c'è anche il centrocampista del Parma Mandela Keita, richiesto però anche dall'Everton in Premier League. Intanto l'arrivo di Konè al Chelsea, sempre più probabile, ha sbloccato la cessione di Enzo Fernandez al Manchester City: l'argentino si riunirà con il vecchio allenatore Enzo Maresca. L'ultimo giorno di mercato è appena cominciato...
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan