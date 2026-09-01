M. Colombo: "Tomori pare destinato a restare fuori rosa fino a gennaio"
Sono ancora tanti i giocatori in uscita che il Milan deve piazzare in queste ultime ore. Con le valigie in mano ci sono in particolare Youssouf Fofana e Warren Bondo. Anche Fikayo Tomori è sul piede d'addio ma non ha sul tavolo offerte concrete: se non dovessero arrivare, l'inglese rischierebbe di vivere almeno fino a gennaio da separato in casa con il club rossonero. Il mercato in uscita del Milan è stato commentato da Monica Colombo nel suo pezzo sul Corriere della Sera.
MILAN, TOMORI DESTINATO A RIMANERE FUORI ROSA FINO A GENNAIO
Il commento di Monica Colombo sul mercato in uscita del Milan in vista delle ultime ore di sessione: "In uscita oltre a Gimenez già passato al Porto, restano Fofana nel mirino del Lione e Bondo del Sassuolo. Tomori non ha proposte e perciò pare destinato a restare fuori rosa fino a gennaio. Di certo non si muove Saelemaekers sondato da Giuntoli: l’Atalanta (che gira Sulemana al Sassuolo) nel frattempo si consola con Rowe pagato al Bologna 40 milioni".
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