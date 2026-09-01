Serie A, archiviata la 2° giornata si passa alle terza: in programma tre big match. Dove e quando vedere tutte le partite.

Serie A, archiviata la 2° giornata si passa alle terza: in programma tre big match. Dove e quando vedere tutte le partite.MilanNews.it
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Oggi alle 07:36News
di Andrea La Manna
Il programma completo della terza giornata di Serie A con date, orari e guida tv di tutte le partite.

Con i due posticipi del lunedi sera, è ufficialmente terminata la seconda giornata di Serie A e iniziata la settimana della terza giornata. Di seguito il programma completo con date, orari e guida tv.

TERZA GIORNATA DI SERIE A: IL PROGRAMMA COMPLETO

Genoa-Como venerdì 4 settembre ore 20.45 (DAZN)

Fiorentina-Torino sabato 5 settembre ore 15.00 (DAZN)

Inter-Napoli sabato 5 settembre ore 18.00 (DAZN)

Roma-Atalanta sabato 5 settembre ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

Frosinone-Venezia domenica 6 settembre ore 15.00 (DAZN)

Parma-Monza domenica 6 settembre ore 15.00 (DAZN)

Bologna-Sassuolo domenica 6 settembre ore 18.00 (DAZN/Sky/NOW)

Juventus-Milan domenica 6 settembre ore 20.45 (DAZN)

Cagliari-Lecce lunedì 7 settembre ore 18.30 (DAZN)

Udinese-Lazio lunedì 7 settembre ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)