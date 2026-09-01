Serie A, archiviata la 2° giornata si passa alle terza: in programma tre big match. Dove e quando vedere tutte le partite.
Con i due posticipi del lunedi sera, è ufficialmente terminata la seconda giornata di Serie A e iniziata la settimana della terza giornata. Di seguito il programma completo con date, orari e guida tv.
TERZA GIORNATA DI SERIE A: IL PROGRAMMA COMPLETO
Genoa-Como venerdì 4 settembre ore 20.45 (DAZN)
Fiorentina-Torino sabato 5 settembre ore 15.00 (DAZN)
Inter-Napoli sabato 5 settembre ore 18.00 (DAZN)
Roma-Atalanta sabato 5 settembre ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
Frosinone-Venezia domenica 6 settembre ore 15.00 (DAZN)
Parma-Monza domenica 6 settembre ore 15.00 (DAZN)
Bologna-Sassuolo domenica 6 settembre ore 18.00 (DAZN/Sky/NOW)
Juventus-Milan domenica 6 settembre ore 20.45 (DAZN)
Cagliari-Lecce lunedì 7 settembre ore 18.30 (DAZN)
Udinese-Lazio lunedì 7 settembre ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
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