Serie A, la classifica aggiornata dopo la 2° giornata: 6 squadre a punteggio pieno

Serie A, la classifica aggiornata dopo la 2° giornata: 6 squadre a punteggio pieno
Oggi alle 07:24News
di Andrea La Manna
Di seguito la classifica della Serie A aggiornata dopo la fine della seconda giornata.

Di seguito la classifica di Serie A dopo la seconda giornata del campionato.

1.Inter 6
2. Milan 6
3. Juventus 6
4. Lazio 6
5. Roma 6
6. Atalanta 6
7. Udinese 4
8. Como 4
9. Lecce 3
10. Frosinone 3
11. Napoli 3
12. Sassuolo 3
13. Cagliari 3
14. Bologna 0
15. Torino 0
16. Genoa 0
17. Parma 0
18. Monza 0
19. Venezia 0
20.Fiorentina 0