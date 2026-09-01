Europa League, il calendario rossonero della fase campionato: si parte a San Siro contro il Benfica
È stato reso noto in questi istanti il calendario delle partite della fase campionato dell’Europa League 2026/2027. Di seguito data, orario e partite dei rossoneri. In seguito all’estrazione del calendario della fase Europa League, che partirà la settimana del 16/17 settembre, questi sono gli impegni in casa ed in trasferta del Milan di Ruben Amorim.
MILAN A SAN SIRO
1° giornata - 16 settembre, ore 21.00 Milan-Benfica
4° giornata - 5 novembre, ore 18.45 Milan-Ferencavors
6° giornata - 10 dicembre, ore 21.00 Milan-Sunderland
8° giornata - 28 gennaio, ore 21.00 Milan-Ararat Armenia
MILAN IN TRASFERTA
2° giornata - 15 ottobre, ore 18.45 Salisbugo-Milan
3° giornata - 22 ottobre, ore 21.00 Bournemouth-Milan
5° giornata - 26 novembre, ore 18.45 Olympiakos-Milan
7° giornata - 21 gennaio, ore 21.00 Levski Sofia-Milan
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