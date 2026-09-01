Calciomercato, oggi è l’ultimo giorno: alle 20:00 chiuderà ufficialmente la sessione estiva

Calciomercato, oggi è l’ultimo giorno: alle 20:00 chiuderà ufficialmente la sessione estivaMilanNews.it
© foto di Antonio Vitiello
Oggi alle 07:00News
di Andrea La Manna
Questa sera alle ore 20:00 chiuderà ufficialmente la sessione estiva di calciomercato 2025/2026.

Siamo arrivati all'ultimo giorno utile per le squadre italiane di acquistare giocatori per rinforzare le proprie rose. Tra esattamente 13 ore chiuderà ufficialmente la sessione estiva e, così facendo, capiremo definitivamente come saranno attrezzate le rose per la stagione appena iniziata. Il Milan ad oggi in entrata conta Mario Gila, Gonçalo Ramos, Sankhoun Diawara, Diego Moreira e per ultimo Omati Hutchinson, in prestito dal Nottingham Forest (CLICCA QUI per il comunicato)