Maldini saluta Leao: "Vola Rafa, come sai fare solo tu"

vedi letture

L'ex capitano e dirigente rossonero Paolo Maldini ha risposto al video di saluto di Rafael Leao al Milan

Nelle ultime 48 ore si è chiusa ufficialmente l'esperienza di Rafael Leao con il Milan. Dopo sette anni, di grandi gioie ma anche diverse delusioni, il portoghese ha salutato la Milano rossonera per accasarsi a Istanbul, sponda Galatasaray. Soltanto ieri l'ormai ex numero 10 del Diavolo ha pubblicato sui propri canali social un video di saluto al Milan che cerca di riassumere i momenti migliori della sua carriera in rossonero. Un video che, ovviamente, ha generato molte reazioni anche di personaggi che sono stati fondamentali nella sua avventura milanista.

MALDINI SALUTA LEAO

Tra i commenti che sono stati pubblicati sotto al video saluto di Rafael Leao al Milan, uno dei primi a spuntare è stato quello dell'ex dirigente Paolo Maldini che nel 2019 contribuì all'operazione di mercato che portò il lusitano a Milanello. Il commento dell'ex capitano rossonero è un augurio nei confronti di un giocatore per il quale ha nutrito sempre un affetto speciale: "Vola Rafa, come sai fare solo tu".