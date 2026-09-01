Maldini saluta Leao: "Vola Rafa, come sai fare solo tu"
Nelle ultime 48 ore si è chiusa ufficialmente l'esperienza di Rafael Leao con il Milan. Dopo sette anni, di grandi gioie ma anche diverse delusioni, il portoghese ha salutato la Milano rossonera per accasarsi a Istanbul, sponda Galatasaray. Soltanto ieri l'ormai ex numero 10 del Diavolo ha pubblicato sui propri canali social un video di saluto al Milan che cerca di riassumere i momenti migliori della sua carriera in rossonero. Un video che, ovviamente, ha generato molte reazioni anche di personaggi che sono stati fondamentali nella sua avventura milanista.
MALDINI SALUTA LEAO
Tra i commenti che sono stati pubblicati sotto al video saluto di Rafael Leao al Milan, uno dei primi a spuntare è stato quello dell'ex dirigente Paolo Maldini che nel 2019 contribuì all'operazione di mercato che portò il lusitano a Milanello. Il commento dell'ex capitano rossonero è un augurio nei confronti di un giocatore per il quale ha nutrito sempre un affetto speciale: "Vola Rafa, come sai fare solo tu".
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