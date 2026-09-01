Rocchi si difende: "Mai avuto rapporti con Marotta o con altri dirigenti"

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Gianluca Rocchi in un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport si è difeso davanti alle accuse delle inchieste di Milano e Monza

Sono passati quasi 130 giorni dallo scoppio dell'inchiesta che ha coinvolto l'ex designatore degli arbitri di Serie A e B Gianluca Rocchi. Il dirigente arbitrale era stato accusato di aver ascoltato alcune interferenze di club nelle designazioni e di un sistema di bussate alla porta del Var di Lissone durante le partite. Oggi si attende la ratifica del Gip per la richiesta di archiviazione della prima inchiesta e la chiusura delle indagini sulle bussate. Intanto Gianluca Rocchi si è aperto e difeso in un'intervista concessa al Corriere dello Sport.

ROCCHI: MAI AVUTO RAPPORTI CON MAROTTA

Le parole di Gianluca Rocchi sull'inchiesta a suo carico su arbitri graditi e "bussate" al Var: "Rapporti con Marotta? Mai, così come non ho mai avuto, né cercato rapporti con altri dirigenti. Per questo avevo inserito la figura del referee manager, un professionista addetto ai club. Penso che lo conservino anche quest’anno. Da sempre tutte le società, pur se in tempi diversi, hanno avuto qualcosa da dire agli arbitri o sugli arbitri e quando dico da sempre non mi riferisco al mio periodo. Io posso garantirti che non ho mai favorito o maltrattato squadre, decidendo sempre in totale autonomia"