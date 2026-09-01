Borsino calciomercato: tutte le operazioni del Milan al 31 di agosto
Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per la sessione estiva 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali del club rossonero e della seconda squadra Milan Futuro:
ACQUISTI MILAN
Andrej Kostic (attaccante, Partizan Belgrado), a titolo definitivo
Gonçalo Ramos (attaccante, PSG), titolo definitivo
Aurelien Guernier (esterno, Birmingham City), a parametro zero
Mario Gila (difensore, Lazio), a titolo definitivo
Luka Modric (centrocampista), rinnovo di contratto
Sankhoun Diawara (difensore, Troyes) a titolo definitivo
Diego Moreira (centrocampista, Strasburgo) a titolo definitivo
Omari Hutchinson (attaccante, Nottingham Forest) prestito con diritto di riscatto
CESSIONI MILAN
Niclas Fullkrug (attaccante), fine prestito al West Ham
Chaka Traorè (attaccante), titolo definitivo al Partizan Belgrado
Ismael Bennacer (centrocampista), contratto risolto
David Odogu (difensore), prestito secco al Tolosa
Zachary Athekame (difensore), prestito secco al Lione
Andrej Kostic (attaccante), prestito secco allo Sparta Rotterdam
Christopher Nkunku (attaccante), prestito con diritto di riscatto al Lipsia
Samuele Ricci (centrocampista), prestito con diritto di riscatto al Como
Diego Sia (attaccante), titolo definitivo alle Dolomiti Bellunesi
Rafa Leao (attaccante), titolo definitivo al Galatasaray
Santiago Gimenez (attaccante), prestito con diritto di riscatto con obbligo condizionato al Porto
POSSIBILI USCITE
Youssouf Fofana (Crystal Palace, Brighton, Aston Villa)
Fikayo Tomori (Aston Villa)
Bondo (Rennes, Lens)
LE DATE DEL CALCIOMERCATO ESTIVO 2026
Dal 29 giugno al 1° settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20) per la B e la C;
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