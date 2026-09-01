Theo risponde a Leao: "Sei diventato idolo e leggenda del Milan. Ci sarò sempre a sostenerti"

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Theo Hernandez ha commentato il video di saluto di Rafael Leao al Milan, da ex compagno ma soprattutto da amico

Per sei anni Theo Hernandez e Rafael Leao hanno fatto sognare i tifosi del Milan sulla fascia sinistra. Il francese e il portoghese sono diventati spesso un tutt'uno che ha saputo infuocare la corsia a sinistra di San Siro e di molti stadi italiani ed europei. Ieri, dopo il trasferimento di Leao al Galatasaray, il lusitano ha pubblicato un video di saluti al club rossonero. Tra i primi commenti, anche quello dell'ex compagno e amico Theo Hernandez che gli ha dimostrato affetto e vicinanza.

THEO HERNANDEZ SALUTA LEAO

Il saluto di Theo Hernandez a Rafael Leao dopo l'addio al Milan: "Fratello, ti auguro tutta la fortuna del mondo per quello che verrà, anche se so che non ne avrai bisogno. Sei diventato un idolo e una leggenda di questo club, e io ho avuto la fortuna di condividere al tuo fianco 6 di quei 7 anni lì! Ovunque sarai, io sarò sempre lì a sostenerti! Ti appoggio, irmão!"