Konè-Chelsea è già a rischio: Gasperini vuole che rimanga a Roma
Un ultimo giorno di calciomercato come sempre molto frizzante. La notizia di questa mattina, riportata in primis da Gianluca Di Marzio, è la trattativa avanzata tra le proprietà di Chelsea e Roma per Manu Koné. Secondo le indiscrezioni le due società avevano trovato un accordo che avrebbe portato nelle casse giallorosse circa 60 milioni di euro. Un'enormità ma pur sempre a poche ore dalla fine del calciomercato, dunque con pochissimo tempo a disposizione per trovare un sostituto.
Di Marzio ha poi aggiornato riferendo che la trattativa Chelsea-Roma per Manu Konè è già a rischio. Questo perchè il tecnico Gianpiero Gasperini, che di certo non è uno che le manda a dire sul mercato, ha chiesto espressamente che non venga ceduto il calciatore. A questa eventuale cessione ci sono legate tante altre situazioni: la cessione di Enzo Fernandez al Manchester City ma anche gli interessamenti dei giallorossi per il milanista Fofana o per Hojbjerg come possibili rimpiazzi.
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