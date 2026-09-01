Condò: "Non sappiamo fino a dove reggerà la risposta di Juve e Milan ma è iniziata in modo serio"
Con le vittorie di Roma e Atalanta di ieri sera, ci sono sei squadre in cima alla classifica di Serie A a punteggio pieno. Un evento, questo, che non si verificava addirittura dalla stagione 1954-1955, dunque una vera e propria rarità. Anche il Milan fa parte del lotto di queste squadre avendo conquistato tre punti sia contro il Torino in trasferta che contro il Venezia in casa. Sul Corriere della Sera, questa mattina, il giornalista Paolo Condò ha commentato la situazione attuale del nostro campionato.
Le parole di Paolo Condò dopo queste prime due giornate di campionato con sei squadre a punteggio pieno: "Alla superiorità tecnica dell’Inter, che gode di un vantaggio competitivo difficile da colmare in una sola stagione, si affianca per il momento una risposta di Juventus e Milan che non sappiamo fino a dove reggerà, ma è iniziata in modo serio. Par di capire finalmente univoco e coerente in due ambienti che tra l’ufo Comolli da una parte e le tensioni Elliott-RedBird dall’altra non trovavano pace"
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