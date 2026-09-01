Milan, aperta la vendita dell'Euro Pack per le partite casalinghe di Europa League

vedi letture

Il Milan alle ore 12 ha aperto la vendita del pacchetto di biglietti per le quattro partite casalinghe della League Phase di Europa League

Dopo un anno d'assenza, il Milan è pronto a tornare a vivere le notti europee. La League Phase della UEFA Europa League 2026/27 proporrà, per i rossoneri di Rúben Amorim, gli incroci a San Siro contro Benfica (16 settembre alle 21.00), Ferencváros (5 novembre alle 18.45), Sunderland (10 dicembre alle 21.00) e Ararat-Armenia (28 gennaio 2027 alle 21.00). Per assistere a queste quattro partite casalinghe il Club rossonero propone l'opzione dell'Euro Pack, un pacchetto che include tutte e quattro le partite della prima fase di Europa League.

MODALITÀ DI VENDITA

L'Euro Pack sarà acquistabile online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante dalle 12.00 di martedì 1° settembre alle 23.59 di giovedì 3 settembre, fino a esaurimento scorte.

È prevista un'unica fase di vendita libera in cui tutti i possessori di CRN Card in corso di validità potranno acquistare un Euro Pack. Un'unica transazione potrà contenere fino a quattro pacchetti, ciascuno intestato a una diversa CRN Card. I possessori di Abbonamento Plus potranno acquistare l'Euro Pack per terze persone.

PREZZI E DETTAGLI

Il prezzo dell'Euro Pack per le sfide casalinghe nella League Phase dell'Europa League 2026/27 parte da 75€ per il Secondo Anello Blu e il Secondo Anello Verde. Le singole partite presenti nell'Euro Pack saranno cedibili ad altri possessori di CRN Card, a eccezione dei pacchetti riferiti al Secondo Anello Blu.