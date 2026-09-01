Aritmia benigna per McTominay: salta Inter-Napoli! Il comunicato

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In seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione.

Il Napoli ha emesso il seguente comuniicato sulle condizioni di Scott McTominay, centrocampista scozzese: "In seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA). Il calciatore tornerà disponibile dopo la pausa per le nazionali".

LE PAROLE DI ALLEGRI DOPO NAPOLI-COMO

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, è intervenuto dalla sala conferenze dello Stadio Maradona per rispondere alle domande della stampa dopo la sconfitta contro il Como.

Rispetto alla gara col Genoa, stavolta non è riuscito a riprenderla nel finale: "Rispetto a Genova abbiamo avuto anche occasioni migliori secondo me. La cosa che bisogna assolutamente migliorare - e questo i ragazzi lo sanno - è che quando si prende gol, bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi. E quindi capire certi momenti della partita, perché dopo l'1-1 prendere il secondo gol ci ha fatto male. Ma la cosa più clamorosa è stata quando a 20 secondi dalla fine del primo tempo, abbiamo subito il tiro in porta che ha parato Meret, e subito dopo il calcio d'angolo dove loro hanno colpito la palla. In quei momenti lì devi portare la partita a casa, anche sul 2-1, perché se prendi il gol del 3-1 a 20 secondi dalla fine del primo tempo diventa molto più difficile. Bisogna assolutamente migliorare in quei momenti".

Cosa si porta a casa di positivo? "Quello che ho detto prima di negativo è perché bisogna migliorare, come dico sempre se non aumentiamo la percezione del pericolo poi diventa difficile quando difendiamo. Poi ci sono state cose importanti, perché abbiamo avuto occasioni importanti nel primo tempo, anche se non è stato bellissimo. Nel secondo tempo li abbiamo messi nella metà campo avversaria. Vuol dire che i ragazzi devono capire che le partite durano 95 minuti, non finiscono al 40'. Anche negli ultimi 7 minuti devi avere la lucidità e la pazienza quando hai gli avversari nella loro area. Basti vedere l'occasione di Lucca nel finale. Questa è una cosa positiva. I ragazzi devono capire che sono una squadra forte, le occasioni le creiamo, ma bisogna migliorare in alcune fasi".

Al di là dell'episodio, cos'altro non ha funzionato? "Siamo solo all'inizio della stagione. Mi dispiace molto perché era la prima in casa, e sono molto dispiaciuto per non aver fatto il risultato. Dobbiamo migliorare le cose negative, soprattutto stare più attenti in certi momenti della partita. Nel primo tempo loro sono stati più bravi, erano più freschi, si muovevano in continuazione e facevamo fatica. Non possiamo avere la palla per 90 minuti, in quei momenti non devi subire, perché poi la partita cambia, è lunga e nel secondo tempo puoi cercare di vincere".