Hutchinson racconta quali sono i suoi idoli che hanno giocato nel Milan

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Omari Hutchinson, nuovo rinforzo offensivo per il nuovo Milan di Ruben Amorim è intervenuto così ai canali ufficiali del club rossonero. Il talento anglo-giamaicano arriva in Italia e quindi in Serie A in prestito con diritto riscatto dal Nottingham Forest. Non fortunatissima la sua recente esperienza in Premier League. Il Milan per lui potrà essere un'opzione di crescita e perchè no, fondamentale magari per conquistarsi in futuro la maglia rossonera in pianta stabile. Dal profilo Instagram del Milan, ecco un interessante estratto delle sue considerazioni su questa nuova esperienza in Serie A:

KAKA' E TANTI IDOLI MILANISTI

"Personalmente m piace avere il pallone e arrivare in porta il prima possibile, oltre a far divertire i tifosi. Spero di fare bene al Milan, di segnare e di esultare con una capriola all'indietro. Quando ho conosciuto Pirlo è stato pazzesco, ero in vacanza insieme alla mia famiglia e lui con la sua, eravamo in Spagna. Scendo dall'auto e gli chiedo una foto, abbiamo poi parlato diversi minuti sulla squadra per cui giocavo. E' incredibile come ci siano così tante leggende nel Milan. Mi piacevano molto Kakà, Robinho e Ronaldinho..".