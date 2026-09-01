Il Sunderland si rinforza per il Milan: preso Fofana dal Lione e un difensore dal Tottenham

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Il Sunderland, prossimo avversario del Milan nella fase campionato della Europa League, ha chiuso due acquisti nelle ultime ore di calciomercato.

Il Sunderland, prossimo avversario del Milan nella fase campionato della Europa League, ha chiuso due acquisti nelle ultime ore di calciomercato, prendendo sia il difensore Kevin Danso dal Tottenham che l'esterno offensivo Malick Fofana dal Lione.

LE PAROLE DEL CEO DEL SUNDERLAND

Tom Burwell, CEO del Sunderland, si è così espresso a TNT Sports al termine del sorteggio di Europa League, che vedrà il suo club affrontare il Milan a San Siro.

Quanto è speciale rivedere il nome del Sunderland in questo sorteggio e vederlo competere di nuovo sul palcoscenico europeo?

"È stata un'esperienza incredibile. Sono sicuro che in questo momento ci siano tantissimi tifosi nel nord-est dell'Inghilterra davvero felici per com'è andata la mattinata".

Ed è proprio questo il punto: il Milan a San Siro. È qualcosa che fa emozionare chiunque...

"Penso che, come si suol dire, saranno "i Mackems a Milano". Credo che potremmo essere in 20.000 là. Quindi che momento per i nostri tifosi, che sorteggio e che fantastica opportunità abbiamo davanti a noi".

Quali dovrebbero essere le ambizioni del Sunderland in questa competizione?

"Penso che dobbiamo essere realistici. Abbiamo di fronte un'opportunità che non si presentava da 50 anni. Sarà un'avventura di otto partite, pur riconoscendo che abbiamo ancora molto lavoro da fare in patria. Ma per il momento, e lo dico sempre ai nostri tifosi: godetevela. Emozioniamoci".

È questa la sfida? Costruire una rosa capace di mantenere questi standard in Premier League, ma allo stesso tempo di lottare su un fronte europeo in questa stagione?

"Penso che sia la sfida per qualsiasi squadra che combatte in Europa, nello specifico in Europa League e in Conference League, ma è una sfida che ci stimola e che non vediamo l'ora di affrontare".