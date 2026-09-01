Visnadi critico: "Privarsi di Fofana, privarsi di Ricci: a me sembra che il Milan sia un po' corto dappertutto"

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Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso a Radio Sportiva sulle scelte che la dirigenza e Amorim hanno preso durante questo calciomercato.

Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso a Radio Sportiva sulle scelte che la dirigenza e Amorim hanno preso durante questo calciomercato tra entrate, uscite e calciatori messi fuori dal progetto: "Credo che il Milan sia un po' troppo corto dappertutto. L'ascoltatore parlava rispetto alla partita di venerdì, però a me sembra che il Milan sia corto in difesa e mi sembra che anche a centrocampo... A parte la partita negativa contro il Venezia, non si può dire nulla di Modric, però Jashari ha giocato molto meglio a Torino, compresa la mezz'ora che ha disputato contro il Venezia. Modric ha 40 anni: io penso che non si possa costruire la squadra intorno a lui. Adesso sta giocando Musah, che sta facendo bene. Musah l'abbiamo visto due anni al Milan e l'anno scorso all'Atalanta faceva la riserva: può darsi che Amorim gli abbia toccato le corde giuste e abbia tirato fuori dei valori che non avevamo ancora visto in Italia.

Privarsi di Fofana, privarsi di Ricci: a me sembra tutto un po' così.. È chiaro che il Milan deve rientrare delle spese fatte. Forse, considerando che ci sono Pulisic, Cisse e Saelemaekers, come dicevamo prima, i soldi spesi per Hutchinson era meglio spenderli per un difensore".