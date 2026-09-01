Diego Moreira allo Store di Via Dante: giovedì l'abbraccio con i tifosi rossoneri

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Diego Moreira potrà presto incontrare i tifosi rossoneri. In attesa del suo esordio in campo, il neo estero belga rossonero sarà presente al solito Store in Via Dante per il primo abbraccio con il mondo rossonero. Questo il comunicato del club apparso sul proprio sito web:

Anche Diego Moreira è pronto a passare al Flagship Store di via Dante 12. Il nuovo appuntamento è in programma giovedì 3 settembre alle 17.30, quando il negozio rossonero nel cuore di Milano - recentemente visitato da Cisse e Diawara, dopo Ramos e Gila - e in particolare il popolo milanista accoglieranno il giovane esterno belga. Sbarcato da poco nel mondo Milan, pienamente al lavoro con la squadra e in attesa dell'esordio, Moreira attende di riassaporare il calore rossonero dopo averlo già in parte percepito vivendo il clima di San Siro in Milan-Venezia. Tifosi, Diego vi aspetta numerosi al Flagship Store: non mancate!