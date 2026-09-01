Di Canio racconta Hutchinson: "Esterno di gamba e di intraprendenza, nell'ultimo anno si è dato da fare anche in fase di non possesso"

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Il rinforzo offensivo per mister Ruben Amorim si chiama Omari Hutchinson. L'anglo-giamaicano classe 2003 arriva dopo un'esperienza dal Nottingham Forest nella passata stagione. Un vero e proprio fantasista in grado di svoltare su tutto il fronte d'attacco, ma non solo. Nell'ultima stagione in Inghilterra è stato spesso schierato come esterno a tutta fascia. Una caratteristica, quella della duttilità che potrebbe tornare utile ad Amorim e al suo gioco.

Ai microfoni di Sky Calcio Club, questo il pensiero di Paolo Di Canio: "E' giovane, però comincia ad avere un'età in cui devi fare un saltino in più in avanti. Amorim lo ha voluto perchè lo conosce, è un esterno di gamba e di intraprendenza, nell'ultimo anno si è dato da fare anche in fase di non possesso. Non lo conosco bene, però mi sembra un po' un giocherellone, bambinone, non che sia un cattivo professionista. Il dubbio è solo quello, quando giri così tanti settori giovanili diversi..".