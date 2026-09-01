Rabiot-Cisse la coppia più probabile per la trequarti contro la Juventus
Il Milan da ieri ha messo la testa di nuovo sul campionato e sulla Juventus. I rossoneri torneranno a Torino, dopo esserci stati per la prima giornata, per affrontare i bianconeri di Luciano Spalletti nel primo vero big match della stagione per la formazione milanista. Un vero banco di prova posto al terzo turno di campionato e con le squadre che iniziano a essere piano piano sempre più rodate. È ancora presto per fare previsioni sulla probabile formazione ma si possono fare delle supposizioni, specialmente sulla trequarti che è la zona di campo più chiacchierata.
Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, a Torino la coppia Rabiot-Cisse sembra essere la più probabile dal primo minuto. Il francese è finalmente entrato in condizione per affrontare un impegno dall'inizio e si potrebbe dare fiducia ancora al giovane talento italiano anche se gli ottimi ingressi di Alexis Saelemaekers contro Toro e Venezia potrebbero mettere in difficoltà Amorim. Va verso la terza panchina consecutiva Christian Pulisic che rientra da un infortunio e che il tecnico ha dichiarato di voler gestire con calma.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan