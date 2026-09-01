Rabiot-Cisse la coppia più probabile per la trequarti contro la Juventus

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Il Milan ha iniziato a preparare la sfida contro la Juventus: manca ancora tanto ma la coppia più probabile per la trequarti è Rabiot-Cisse

Il Milan da ieri ha messo la testa di nuovo sul campionato e sulla Juventus. I rossoneri torneranno a Torino, dopo esserci stati per la prima giornata, per affrontare i bianconeri di Luciano Spalletti nel primo vero big match della stagione per la formazione milanista. Un vero banco di prova posto al terzo turno di campionato e con le squadre che iniziano a essere piano piano sempre più rodate. È ancora presto per fare previsioni sulla probabile formazione ma si possono fare delle supposizioni, specialmente sulla trequarti che è la zona di campo più chiacchierata.

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, a Torino la coppia Rabiot-Cisse sembra essere la più probabile dal primo minuto. Il francese è finalmente entrato in condizione per affrontare un impegno dall'inizio e si potrebbe dare fiducia ancora al giovane talento italiano anche se gli ottimi ingressi di Alexis Saelemaekers contro Toro e Venezia potrebbero mettere in difficoltà Amorim. Va verso la terza panchina consecutiva Christian Pulisic che rientra da un infortunio e che il tecnico ha dichiarato di voler gestire con calma.