Oggi il Milan scopre l'avversario degli ottavi di finale di Coppa Italia
Oggi inizia il programma dei sedicesimi di Coppa Italia. In campo diverse squadre di Serie A e si andranno a delineare gli accoppiamenti degli ottavi di finale che vede l'ingresso in scena delle otto squadre teste di serie, tra cui figura il Milan. Il club rossonero affronterà la vincente della sfida tra Torino e Monza a San Siro: granata e brianzoli si affronteranno questa sera allo Stadio Olimpico Grande Torino alle ore 21. Dunque sulla strada di Amorim o ancora l'ex Abate oppure i neopromossi vicini di casa.
COPPA ITALIA, IL CALENDARIO DEI SEDICESIMI
Oggi ore 18, Parma-Cremonese
Oggi ore 21, Torino-Monza
Domani ore 15, Sassuolo-Frosinone
Domani ore 18, Udinese-Venezia
Giovedì 3/9 ore 18, Palermo-Mantova
Giovedì 3/9 ore 21, Cagliari-Verona
Martedì 15/9 ore 18, Genoa-Sudtirol
Martedì 15/9 ore 21, Fiorentina-Pisa
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