Oggi il Milan scopre l'avversario degli ottavi di finale di Coppa Italia

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Questa sera il Milan scoprirà l'avversaria per gli ottavi di finale di Coppa Italia che si giocheranno nel mese di dicembre

Oggi inizia il programma dei sedicesimi di Coppa Italia. In campo diverse squadre di Serie A e si andranno a delineare gli accoppiamenti degli ottavi di finale che vede l'ingresso in scena delle otto squadre teste di serie, tra cui figura il Milan. Il club rossonero affronterà la vincente della sfida tra Torino e Monza a San Siro: granata e brianzoli si affronteranno questa sera allo Stadio Olimpico Grande Torino alle ore 21. Dunque sulla strada di Amorim o ancora l'ex Abate oppure i neopromossi vicini di casa.

COPPA ITALIA, IL CALENDARIO DEI SEDICESIMI

Oggi ore 18, Parma-Cremonese

Oggi ore 21, Torino-Monza

Domani ore 15, Sassuolo-Frosinone

Domani ore 18, Udinese-Venezia

Giovedì 3/9 ore 18, Palermo-Mantova

Giovedì 3/9 ore 21, Cagliari-Verona

Martedì 15/9 ore 18, Genoa-Sudtirol

Martedì 15/9 ore 21, Fiorentina-Pisa