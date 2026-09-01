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Milan, dietrofront Tomori: potrebbe essere reintegrato in rosa
Tomori potrebbe essere reintegrato in rosa dopo che era stato individuato fuori dal progetto sportivo ad inizio mercato.
Come riporta Fabrizio Romano, il Milan starebbe rivalutando di reintegrare in rosa Fikayo Tomori, dichiarato ad inizio mercato esubero. La mancata cessione dell'inglese, ad ora, potrebbe far cambiare idea alla società visto anche il mancato arrivo di un nuovo difensore dal mercato. Rimangono pochi i mercati ancora aperti (Inghilterra fino a mezzanotte, Turchia per qualche giorno) e le possibilità di piazzare il centrale difensivo calano drasticamente. Inoltre, essendosi chiusa da poco la sessione estiva del mercato in Italia, il Milan sicuramente non aggiungerà alla rosa un difensore.
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