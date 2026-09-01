News MN - Da Milanello: problema per Gabbia in allenamento. Cosa filtra verso Juve-Milan

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Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, problema alla caviglia oggi in allenamento per Matteo Gabbia: le ultime.

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, problema - fastidio, più che altro - alla caviglia oggi in allenamento per Matteo Gabbia. Ha subito dei trattamenti specifici e tenterà di recuperare sfruttando il giorno libero di domani, per poi provare a tornare ad allenarsi in vista di Juventus-Milan di domenica. Si tratta della stessa caviglia che lo aveva bloccato nell'immediata vigilia dell'amichevole di Breslavia contro il Manchester United; non desta preoccupazione, ma chiaramente bisognerà tenere d'occhio la situazione.

MILAN IN DIFESA: LE ROTAZIONI

"Il Milan insomma - ha spiegato Luca Bianchin - pensa di aver già sei difensori da rotazione: Gila, De Winter, Pavlovic, Gabbia, Diawara, Vladimirov. Più Terracciano, che a meno di sorprese non partirà, e Bartesaghi, che può giocare da braccetto di sinistra. Se si presenterà un'occasione speciale la coglierà - ha già dimostrato di poter spendere, non sarà una questione di soldi - ma non andrà alla ricerca disperata di un centrale a ogni costo. Certo, a questo punto diventa importante evitare lunghi infortuni nel reparto e dare spazio a Diawara e Vladimirov, in Europa League e qualche volta anche in campionato. Amorim ha detto chiaramente di non volere un secondo centravanti esperto per non chiudere Camarda e applicherà lo stesso principio alla difesa. Fiducia ai ragazzi".