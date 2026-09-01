Trevisani descrive Hutchinson: "Mi sembra uno che può fare pioggia, vento, sole e caldo"

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Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso durante 'Fontana di Trevi' su Cronache di Spogliatoio su Omari Hutchinson.

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso durante 'Fontana di Trevi' su Cronache di Spogliatoio su Omari Hutchinson, nuovo acquisto del Milan: "Sinceramente, per quello che ho visto, mi sembra uno che può fare pioggia, vento, sole e caldo. Talento sì, spetterà ad Amorim inquadrarlo".

LE PRIME PAROLE DI HUTCHINSON AL MILAN

Omari Hutchinson ha rilasciato ai media ufficiali del Milan le sue prime parole da nuovo giocatore rossonero: "Mi piace darmi da fare, puntare la porta il più velocemente possibile e far divertire i tifosi. Sono molto ambizioso, mi piace lavorare duro e spero di fare bene qui. Guardo molto a Kobe Bryant come esempio, è uno degli sfondi del mio telefono: ascolto le sue interviste e cerco di fare mie le sue parole, nel calcio come nella vita".

Il comunicato ufficiale è arrivato ieri sera: "AC Milan comunica l'acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di opzione per il trasferimento a titolo definitivo, delle prestazioni sportive del calciatore Omari Elijah Giraud-Hutchinson dal Nottingham Forest FC, fino al 30 giugno 2027. Nato a Redhill, in Inghilterra, il 30 ottobre 2003, di nazionalità inglese e naturalizzato Giamaicano, Hutchinson cresce nei settori giovanili del Chelsea e Arsenal, Club con cui firma anche il suo primo contratto professionistico nel novembre del 2020. Nell'estate 2022 si trasferisce al Chelsea e nel gennaio 2023 fa il suo esordio in Prima Squadra nella gara di Premier League contro il Manchester City. Nella stagione successiva, in prestito all'Ipswich Town, conquista la promozione nella massima serie che al Club mancava da 22 anni grazie anche ai suoi 10 gol. Dopo una parentesi con il Suffolk, nell'estate 2025 viene acquisito a titolo definitivo dal Nottingham Forest con cui totalizza 41 presenze e 1 gol. Esterno mancino offensivo, Omari è protagonista anche nelle nazionali giovanili inglesi. Con l'U21 nel giugno 2025 conquista infatti il Campionato Europeo di categoria che si è tenuto in Slovacchia".