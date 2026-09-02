Calciomercato Milan, tutte le operazioni in uscita: più di 10 giocatori ceduti

Calciomercato Milan, tutte le operazioni in uscita: più di 10 giocatori cedutiMilanNews.it
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Oggi alle 07:24News
di Andrea La Manna
Terminato ufficialmente il calciomercato estivo della stagione 2025/2026, queste sono tutte le operazioni in uscita del Milan.

Ieri sera, alle ore 20:00 in punto, è ufficialmente terminata la sessione estiva di calciomercato della stagione 2025/2026. Nonostante questo, in alcuni paesi la finestra è ancora aperta dunque, al contrario degli acquisti che non potranno più essere fatti dalle squadre italiane, per le cessioni invece ci potrebbe essere ancora qualche novità. Di seguito tutte le cessioni della sessione estiva dei rossoneri.

CESSIONI MILAN

Niclas Fullkrug (attaccante), fine prestito al West Ham

Chaka Traorè (attaccante), titolo definitivo al Partizan Belgrado 

Ismael Bennacer (centrocampista), contratto risolto

David Odogu (difensore), prestito secco al Tolosa

Zachary Athekame (difensore), prestito secco al Lione

Andrej Kostic (attaccante), prestito secco allo Sparta Rotterdam

Christopher Nkunku (attaccante), prestito con diritto di riscatto al Lipsia - 4 milioni di prestito oneroso + 28 milioni di diritto di riscatto 

Samuele Ricci (centrocampista), prestito con diritto di riscatto al Como - 2 milioni di prestito + 22 milioni di riscatto

Diego Sia (attaccante), titolo definitivo alle Dolomiti Bellunesi

Rafa Leao (attaccante), titolo definitivo al Galatasaray - 38 milioni di euro + bonus

Santiago Gimenez (attaccante), prestito con diritto di riscatto con obbligo condizionato al Porto - riscatto fissato a 18 milioni + bonus

Youssouf Fofana (centrocampista), prestito secco al Siviglia