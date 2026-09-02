Pato promuove Amorim: "Farà bene. Il suo calcio è in linea con la storia del club"

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Alexandre Pato promuove il nuovo tecnico del Milan Ruben Amorim

L'esperienza di Ruben Amorim al Milan è iniziata con il piede giusto, quantomeno dal punto di vista dei risultati: due vittorie su due contro Torino e Venezia in campionato, in attesa del primo grande banco di prova in casa della Juventus domenica sera. Siamo solo all'inizio ma l'allenatore portoghese sta già incassando i primi giudizi positivi: tra questi anche quello dell'ex attaccante rossonero Alexandre Pato, rimasto un grande tifoso e anche legato al club per eventi istituzionali, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

AMORIM FARÀ BENE: IL SUO CALCIO IN LINEA CON LA STORIA DEL CLUB

Il giudizio di Alexandre Pato sul tecnico rossonero Ruben Amorim: "Amorim mi piace perché il suo calcio è in linea con la storia del club. Amorim è bravo e finora lo ha dimostrato con i risultati e con il lavoro che ha fatto. Ora tutti si aspettano che riporti il Milan in Champions e magari che possa vincere il campionato. È giusto però dargli un po’ di tempo perché è appena arrivato, deve conoscere a fondo la rosa e capire le difficoltà della Serie A che è un torneo “tosto”. Ho però la sensazione che quest’anno Amorim farà bene e che regalerà soddisfazioni ai tifosi"