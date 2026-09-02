Tomori e Fofana, colpi di scena: le ultime ore di calciomercato del Milan

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Le ultime ore di calciomercato del Milan hanno portato in dote dei colpi di scena abbastanza importanti relativi al futuro di Tomori e Fofana

Nello schema ideale del Milan le ultime 24 ore di calciomercato dovevano andare più o meno così: cessione degli ultimi tre esuberi importanti in rosa - Tomori, Fofana e Bondo - e poi tentativo in extremis per mettere sotto contratto un nuovo difensore. Quando ci si riduce all'ultimo però vanno messi in conto dei cambi di programma rispetto a quanto ipotizzato. Ed ecco che gli ultimissimi istanti di finestra estiva hanno regalato dei colpi di scena del tutto inattesi.

CALCIOMERCATO MILAN, TOMORI REINTEGRATO

La notizia forse più clamorosa, vista come era andata nelle settimane precedenti, è senza dubbio il reintegro di Fikayo Tomori nella rosa di Ruben Amorim. Il difensore inglese, sin dalla ritorno da Australia e Asia, era stato messo alla porta e fuori dal progetto tecnico del nuovo tecnico portoghese. Nelle due settimane successive, però, Tomori non è riuscito a trovarsi una squadra ed è alla fine riuscito a strappare la permanenza in rossonero che, in fondo come successo in passato, era quello che voleva. Cardinale e Amorim glielo hanno comunicato ieri a trattative concluse, con il giocatore volato a Londra per monitorare l'eventuale evolversi della situazione Fulham, la squadra che è andata più vicino ad acquistarlo. E invece Tomori farà ritorno a Milanello, si riprenderà la 23 e si metterà a disposizione di Amorim. Il Milan non ha trovato un difensore sul mercato e Gabbia sta avendo qualche problema alla caviglia, l'inglese farà comodo nelle rotazioni all'allenatore rossonero come scrive oggi la Gazzetta dello Sport.

CALCIOMERCATO MILAN, FOFANA PRESTITO IN EXTREMIS

Abbastanza clamorosa è stata anche la vicenda di Youssouf Fofana che fino a pochi minuti dal gong del mercato italiano e francese alle ore 20 era pronto a volare in direzione Lione. L'operazione in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto (12 milioni), prima è stata rallentata dalla difficoltà dei due club di accordarsi sulla ripartizione dello stipendio, poi è saltata definitivamente perché i francesi non hanno avuto in tempo la conferma dell'addio di Malick Fofana al Sunderland, arrivata solo dopo la chiusura del mercato. E così il Milan ha imbastito in fretta e furia un prestito secco gratuito con il Siviglia, che era alla ricerca di un centrocampista, entro la mezzanotte. Nemmeno l'altro francese Bondo ha trovato una sistemazione: vediamo se dalla Turchia o dalla Arabia, mercati aperti ancora per qualche giorno, spunta qualche occasione.