Moretto su Tomori: "Si era parlato di Fulham ma avevano già bloccato un altro difensore"

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Il giornalista Matteo Moretto ricostruisce le ultime ore di calciomercato di Tomori, rimasto al Milan e reintegrato in rosa da Ruben Amorim

Epilogo di calciomercato francamente clamoroso e inaspettato per Fikayo Tomori, specialmente alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi con la decisione del Milan e del tecnico Amorim di mettere l'inglese e una serie di altri giocatori alla porta. Tutti, bene o male, hanno trovato una sistemazione: non l'inglese che, però, paradossalmente ha ottenuto quello che forse ha sempre desiderato ovvero la permanenza in rossonero. Il giocatore infatti è stato reintegrato in rosa. Matteo Moretto ha provato a ricostruire le ore di ieri di Tomori nell'ultimo video YouTube.

TOMORI, SI ERA PARLATO DI FULHAM MA AVEVANO BLOCCATO GIÀ UN ALTRO GIOCATORE

La ricostruzione di Matteo Moretto sulla giornata di Fikayo Tomori, reintegrato nella rosa del Milan: "In mattinata si era parlato di Fulham che però aveva già bloccato un altro giocatore, il difensore centrale dell'Elche. Tomori stava cercando una soluzione in uscita perché è stato messo alla porta dal Milan ma questa soluzione non è arrivata. Vedremo se in qualche altro mercato particolare, al di là di quello europeo, in questi giorni ci sarà spazio. Però a oggi Tomori resta ed è stato reintegrato"