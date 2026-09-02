Gonçalo Ramos, ora tocca a te: il Milan cerca sicurezze nel colpo più costoso di sempre

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Concluso il calciomercato, il Milan pensa solo al campo e si affida a Gonçalo Ramos, il colpo più costoso di sempre della storia rossonera

Per la gioia di tanti allenatori, si è concluso il calciomercato. È finito il periodo delle incertezze e delle rose da completare, inizia quello in cui si può costruire la propria identità sul campo di gioco con la rosa che si ha a disposizione. Tra le note positive dell'estate rossonera c'è stata sicuramente quella di aver finalmente riempito una casella rimasta vuota troppo tempo: il centravanti. Con l'acquisto di Gonçalo Ramos, il club rossonero si augura di aver trovato il numero 9 che possa assicurare un numero costante di gol ogni stagione. Ora la palla passa a lui.

RAMOS, IL PIÙ COSTOSO DI SEMPRE

Non si può dire che il colpo di Gonçalo Ramos non sia stato positivo. Sicuramente il fatto di averlo preso subito a inizio mercato, ha fatto lievitare la sua valutazione complessiva ma al Milan serviva come il pane una punta forte e dai gol sicuri. Questo è quello che Cardinale, Amorim e tutti i tifosi chiedono al loro numero 9. Non è un carico di pressione semplice sulle spalle di un 25enne che è arrivato in città anche con la consapevolezza di essere il calciatore più costoso della storia del Milan: mai era stato speso così tanto (74 milioni) per un singolo giocatore. Per fortuna, nonostante ancora un'età giovane, Ramos ha già acquisito una buona dose di esperienza e lo ha fatto nella squadra più forte del mondo.

ESPERIENZA E MEDIA GOL

Questo bagaglio di esperienza si è visto subito alla prima gara a San Siro. A fronte di un primo tempo in cui, forse, le gambe sono tremate sotto il peso delle aspettative di uno stadio pieno alla prima in casa, Ramos ha risposto con un secondo tempo di grande mentalità, trovando il gol che ha sbloccato se stesso e la partita. Una rete da centravanti vero e un'attitudine che gli hanno permesso anche di incassare i complimenti di Amorim che ne ha elogiato questa capacità di resettare dopo i due o tre errori della prima frazione. Del resto, pur giocando poco a Parigi, Ramos era uno che i gol li segnava quando stava in campo. Lo ricorda il Corriere dello Sport stamattina che riferisce come il portoghese nelle tre stagioni francesi dal 2023 al 2026 ha segnato 45 gol registrando la miglior media di gol al minuto del campionato per i giocatori scesi in campo in almeno 50 partite. Con ancora più tempo a disposizione, con il Milan, i numeri possono lievitare.