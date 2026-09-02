Ferrè: "Paradossalmente, il modo di giocare di Tomori è molto adatto ad Amorim, tranne che per il senso della posizione"
Stefano Ferrè, esperto di tattica, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sul reintegro di Tomori nella rosa del Milan di Amorim: "Paradossalmente, il modo di giocare di Tomori è molto adatto ad Amorim: è un difensore veloce, molto più a suo agio a campo aperto che a difendere dentro l'area. In fase di costruzione magari è un po' meno forte altrimenti non sarebbe stato messo ai margini. Però, c'è un altro tema, che è il senso della posizione. Capisco che sia veloce, ma credo che Amorim ami i difensori 'pensanti': quelli che leggono le situazioni, che sanno quando scalare, quando anticipare e quando portare la pressione.
Detto questo, secondo me il ruolo più difficile nel calcio di Amorim è proprio quello del difensore. E poi, in questo caso ,Tomori farà la riserva di Gila, che alla fine è probabilmente il più titolare dei tre centrali. Se immagino Pavlovic, Bartesaghi, De Winter, Gabbia... Gila è il braccetto destro titolare".
COSA DICEVA AMORIM SUI GIOCATORI IN ESUBERO
Così Ruben Amorim parlava sei giorni fa rispetto all'eventuale permanenza al Milan dei calciatori considerati fuori dal progetto rossonero: "Alcuni giocatori, anche se non lasceranno il club, non faranno parte della squadra. Non è perchè non siano migliori giocatori di altri, sono veramente ottimi giocatori e davvero dei bravi ragazzi, ma è impossibile allenarsi durante la settimana con 27 giocatori. Nessuno riesce a prepararsi al meglio, nessuno è soddisfatto. Dunque ci sono alcuni giocatori che se rimarranno non saranno parte della squadra"
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