Passerini: "Mercato del Milan schizofrenico, ma sufficiente. Ecco punti deboli e punti forti"

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Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube dando un voto al calciomercato del Milan.

Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube dando un voto al calciomercato del Milan: "Proviamo a dare un giudizio al mercato del Milan: un giudizio che secondo me non può essere pienamente positivo, perché l'ho trovato, soprattutto nelle fasi finali, schizofrenico. Credo che anche la giornata conclusiva - con la ricerca tardiva di un difensore, dove si è provato a riallacciare i contatti con il Lecce per Tiago Gabriel (che sarebbe stato un ottimo rinforzo) e soprattutto con il reintegro di Tomori, un giocatore messo fuori dal progetto che ora andrà recuperato anche mentalmente - rappresenti uno dei punti deboli di questo mercato.

Gli altri quali sono? Il Milan chiude con due soli attaccanti: la rosa ha in organico soltanto Gonçalo Ramos e Camarda. Secondo me sarebbe servito un attaccante in più per affrontare 60 partite. Ci sono questi due buchi che di sicuro non mi convincono. Il Milan ha tante mezze punte e finisce per avere molti giocatori che si somigliano, capaci di agire nel duo di trequartisti dietro la punta, ma viene a mancare di alcune pedine ed elementi chiave che possono pesare nel corso della stagione.

Poi i tifosi del Milan hanno ragione a sperare che non sia così. E sul tavolo c'è un mercato che va valutato in maniera sufficiente. Ognuno dirà la sua, ma per me non è un mercato insufficiente. Non sto parlando solo di soldi spesi, ma di acquisti precisi: un centravanti vero come Goncalo Ramos, che in Serie A può fare la differenza e ha già segnato; Moreira, che secondo me è molto bravo e che mi auguro di vedere domenica a Torino, visto che sono due partite che resto con la curiosità di vederlo; e Mario Gila. L'acquisto più importante resta Goncalo Ramos, essendo stato pagato 75 milioni, ma l'acquisto migliore è Mario Gila".