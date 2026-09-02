Ordine: "Non si può avere tutto dalla vita: se l'anno scorso ha già perso una stagione, ora è il momento di far giocare davvero Camarda"

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Franco Ordine, giornalista, si è così espresso negli studi di TeleLombardia sul calciomercato del Milan e la gestione dei giovani.

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso negli studi di TeleLombardia sul calciomercato del Milan e la gestione dei giovani: "Il Milan lo ha detto apertamente ad Amorim: dobbiamo iniziare a preparare anche il Milan del futuro. In questo senso c'è stata un'inversione a U da parte della società di Cardinale e dello stesso Amorim rispetto al passato. Per la prima volta, infatti, non solo hanno tentato in extremis di riparare all'errore commesso l'anno scorso su Liberali, cercando di riportarlo a casa, ma hanno confermato e allungato i contratti sia di Camarda che di Comotto. Si punta su un Milan giovane, insomma. E nell'ultima conferenza stampa di giovedì scorso, prima della gara con il Venezia, Amorim ha detto chiaramente che il vice-Ramos è Camarda.

Ora il punto vero è questo: se fai arrivare un altro attaccante, al 99% gioca il nuovo innesto e Camarda lo perdi, non gli fai fare alcun tipo di esperienza. Non si può avere tutto dalla vita: se l'anno scorso ha già perso una stagione, dopo l'investimento fatto su di lui adesso è arrivato il momento di farlo giocare davvero. Certo, un'ulteriore alternativa avrebbe fatto comodo, ma con una rosa così corta, per la prima punta le gerarchie devono essere chiare. E la cosa incredibile è che i giocatori messi fuori rosa sono esattamente quelli indicati e messi per iscritto dalla vecchia gestione. Tare e Allegri erano stati chiari: Tomori, Fofana e Gimenez. Poi avevano individuato i rinforzi: Ramos come centravanti e Gila come difensore. Tant'è vero che Gila, nella sua prima intervista, ha rivelato: 'Io è da marzo che parlo con il Milan'".