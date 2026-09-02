Ravezzani duro: "Il Milan ha fallito clamorosamente sulle cessioni: si è notata l'assenza di dirigenti esperti"

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Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando il calciomercato del Milan.

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando il calciomercato del Milan: "Ha speso parecchio anche il Milan, ma qualcosa non è riuscito a risolverlo perché rimane, a mio avviso, la grossa debolezza di una punta alternativa a Goncalo Ramos. Non è vero che Camarda deve avere fiducia e giocare a tutti i costi: Camarda ha 19 anni e deve avere la possibilità di crescere senza una maglia addosso che rischia di pesargli troppo. Serviva qualcuno che gli desse una mano, serviva il Giroud della situazione: un profilo da prendere quasi a parametro zero, magari con un grande passato, una vecchia lenza delle aree di rigore. Il Milan non l'ha fatto, muovendosi in modo errato.

Il Milan, così come la Juventus, ha però fallito clamorosamente sulle cessioni. E qui dobbiamo dire che l'assenza nel Milan di dirigenti esperti si è notata soprattutto da questo punto di vista. Il club ha regalato giocatori: ha pagato per Nkunku metà dell'ingaggio; ha puntato su centrocampisti come Musah, costringendo Fofana praticamente ad andare via e pagando anche per lui una parte dell'ingaggio; ha perso il contributo di Ricci... Ecco, il mercato in uscita del Milan è stato disastroso tanto quanto quello della Juventus.

C'è da dire che purtroppo gli arabi si sono fermati: tanti giocatori che fino a un anno fa riuscivano a trovare una sistemazione (e a essere strapagati) in Arabia, quest'anno invece sono rimasti in Italia".