Milan, finiti gli slot per i prestiti all'estero: Bondo potrà partire solo a titolo definitivo

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Warren Bondo è rimasto momentaneamente al Milan: si cerca una soluzione nei mercati extra-europei ma non sarà possibile in prestito

Tra i giocatori separati in casa del Milan c'è anche il centrocampista francese Warren Bondo, rientrato a Milanello dopo l'anno trascorso in prestito alla Cremonese. Il calciatore sin dall'inizio è stato dichiarato fuori dal progetto tecnico di Ruben Amorim, tanto che a differenza di altri compagni che poi sono stati trattati come esuberi, per lui non c'è stata nemmeno la possibilità di iniziare il raduno con la prima squadra oppure di partire per la tournée insieme a tutti gli altri.

BONDO NON PUÒ ESSERE PRESTATO: FINITI GLI SLOT

Nonostante si sapesse da tanto tempo che Bondo non era contemplato nei piani di Amorim, il Milan non è risucito a cederlo entro la fine dei mercati europei ieri sera. Fino all'ultimo si credeva potesse rientrare in Francia ma poi non si è concretizzato nulla. Dunque il centrocampista rimane al Milan in attesa di capire se c'è margine di trasferimento verso la Turchia o l'Arabia che hanno ancora le trattative aperte fino al 4 e 6 settembre rispettivamente. Una delle questioni da tenere a mente, però, è che Bondo non potrà essere ceduto in prestito dal momento che il Milan con Fofana ha terminato i 6 slot previsti per le cessioni a titolo temporaneo all'estero. Oltre al già citato Fofana, sono partiti in prestito fuori dall'Italia anche Kostic, Gimenez, Nkunku, Athekame e Odogu. Dunque un eventuale addio dovrà avvenire solamente a titolo definitivo. CLICCA QUI per leggere i regolamenti sui prestiti.