L'investitura di Pato: "Su Ramos scommetto a occhi chiusi. È fortissimo"

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Alexandre Pato dà la sua benedizione al nuovo numero 9 del Milan, il portoghese Gonçalo Ramos

L'immagine di questo calciomercato del Milan, che si è concluso ieri, è quella di Gonçalo Ramos. Il centravanti portoghese arrivato dal PSG è divenuto l'acquisto più costoso della storia del club e dunque il suo arrivo è stato salutato con un carico di aspettative e di pressioni ben più significativo del normale. Per alleggerire un po' la tensione l'ex attaccante rossonero Alexandre Pato, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha voluto tranquillizzare i tifosi rossoneri dando un giudizio assolutamente positivo sul calciatore.

PATO: SU RAMOS SCOMETTO A OCCHI CHIUSI, È FORTISSIMO

Il commento assolutamente positivo di Alexandre Pato su Gonçalo Ramos, da un ex centravanti rossonero al nuovo: "Su Gonçalo Ramos scommetto a occhi chiusi. Ho commentato il Mondiale e l’ho visto più volte lì: è fortissimo. Lui fa un gioco diverso da quello del classico centravanti perché è mobile, arretra per partecipare alla manovra, fa buone sponde e si può anche allargare per favorire gli inserimenti dei compagni. Spero tanto che riesca a segnare molti gol"