Il CorSport dà 6.5 al mercato del Milan: "Le idee ci sono. Attacco rivoluzionato"
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Il giudizio del Corriere dello Sport sul calciomercato del Milan, all'indomani della chiusura ufficiale delle operazioni in entrata in Europa
Con il calciomercato in entrata che si è concluso praticamente in tutta Europa, oggi è già il giorno delle prime valutazioni a caldo sull'operato delle 20 squadre di Serie A. Un lavoro che è stato fatto anche dalla redazione del Corriere dello Sport che ha dato un voto e un giudizio ai movimenti di ognuna delle formazioni del nostro massimo campionato.
Il Milan è stato premiato con un 6.5 per il suo calciomercato e la motivazioni è stata spiegata così nelle righe seguenti: "Attacco rivoluzionato, via Gimenez, Leao, Nkunku, dentro Gonçalo Ramos, Hutchinson, Diego Moreira, le idee ci sono ora bisogna vedere come legheranno i nuovi. Gila in difesa".
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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