La Repubblica promuove in pieno il mercato del Milan: 7,5 in pagella a Cardinale

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Come di consueto il giorno dopo la conclusione del calciomercato è tempo di valutazioni e giudizi, in attesa di vedere che sentenze emetterà il campo

I verdetti definitivi, come sempre, verranno dati dal campo, ma intanto è già tempo di primi voti e valutazioni per il mercato che si è concluso ieri. Una sessione che per il Milan è stata dai due volti e un po' discontinua: segnata da grandi picchi ma anche da lacune importanti. Ciononostante la redazione di Repubblica, che oggi ha pubblicato le pagelle del calciomercato, ha giudicato con estrema positività le operazioni di Gerry Cardinale e del suo team, promuovendoli con un 7.5 in pagella.

Questo il giudizio sul calciomercato del Milan da parte di Repubblica: "Gonçalo Ramos, costato 80 milioni, è il grande colpo del mercato rossonero: già a segno in campionato, promette gol e presenza in area. Lo sprinter Gila, arrivato dalla Lazio per 30 milioni, ha già cambiato la difesa di Amorim. Il ventenne Diawara, Hutchinson e Diego Moreira, pagato 60 milioni, sono operazioni con vista sul futuro, mentre Camarda torna alla base dopo l'esperienza di Lecce. Sul fronte delle uscite Nkunku ha lasciato il Milan al termine di una stagione inferiore alle aspettative, ma l'addio più rumoroso è quello di Leao dopo un'estate di tensioni: 38 milioni più bonus non sono moltissimi però. Soprattutto considerando i 180 milioni spesi: resta la sensazione che manchi ancora qualcosa soprattutto in mezzo al campo".